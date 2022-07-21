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الصحة تنظم دورة للعاملين بالوزارة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين

الخميس، 21 يوليه 2022 02:41 م
الصحة تنظم دورة للعاملين بالوزارة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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نظمت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، دورة تدريبة للعاملين بإدارات خدمة المواطنين بالوزارة وقطاعاتها وهيئتها المختلفة، لصقل مهاراتهم في آليات سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
 
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تنمية مهارات ورفع كفاءة العنصر البشري بصفة مستمرة، بما يخدم المنظومة الصحية ويعود بالإيجاب على مصلحة المريض المصرى، مشيرًا إلى التنسيق الدائم بين وزارة الصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء ، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٤ لسنة ٢٠١٧، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٥٥ لسنة ٢٠١٧، بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
 
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزارة نجحت خلال الفترة من شهر يناير وحتى يونيو ٢٠٢٢ بالاستجابة ل ٣٠ ألف شكوى بنسبة ٩٨٪؜، لافتًا إلى التعاون المثمر والفعال بين قطاعات وهيئات الوزارة، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات، لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة.
 
وقال "عبدالغفار " إن الوزارة تحرص على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين الواردة إليها عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، انطلاقاً من إيمانها بأن التعامل مع الشكاوي الواردة عبر المنظومة فرصة للتحسين والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن الوزارة تسعي جاهدة إلى تقليل زمن الاستجابة لشكوى المواطن ومعالجة أسبابها، لخفض أعداد الشكاوى المقدمة من المواطنين.
 
جاء ذلك بحضور المهندس كرم خليفة، مدير ادارة المتابعة للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والأستاذ حسن مدين مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة، ومديري خدمة المواطنين بقطاعات وهيئات ومديريات الشئون الصحية.
 

الصحة

مجلس الوزراء

الشكاوى



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