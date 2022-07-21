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"التعليم" تعلن بدء العام الدراسى الجديد 24 سبتمبر 2022

الخميس، 21 يوليه 2022 01:32 م
"التعليم" تعلن بدء العام الدراسى الجديد 24 سبتمبر 2022 الخريطة الزمينة
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022_2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
 
يبدأ العام الدراسي يوم السبت 2022 / 9 /24 وينتهي يوم الخميس 2023 / 6 /8 ويستمر لمدة 35 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوم للفصل الدراسي الأول و 96 يوم للفصل الدراسي الثاني.
 
تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور. 
 
تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة. 
 
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الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

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