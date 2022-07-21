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التعليم: 300 جنيه رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 21 يوليه 2022 01:24 م
التعليم: 300 جنيه رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة امتحانات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، موضحة أنه يقدم طلب التظلم بعد 15 يوما من اليوم التالى لاعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة وتتم اعمال التقديم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا.
 
وتحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة وفى حالة تعديل درجات الطالب يتم أخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا ويتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

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