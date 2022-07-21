اليوم السابع
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القوى العاملة تُدرج 4 مهن جديدة لقياس مستوى المهارة

الخميس، 21 يوليه 2022 03:24 م
القوى العاملة تُدرج 4 مهن جديدة لقياس مستوى المهارة وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة، بالقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2021، بشأن إضافة مهن جديدة خاضعة لقياس مستوى المهارة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، إدراج المهن التابعة لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات إلى المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة، وهى" جمع المخلفات، فرز المخلفات، تخلص آمن من المخلفات، تدوير المخلفات".
 
وأوضحت وزارة القوى العاملة في قرارها، أن معايير قباس مستوى المهارة للمهن الجديدة يتم من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتُجدد كلما دعت الحاجه إلى ذلك، ويأتي ذلك في ضوء البروتوكول الثلاثى الموقع بين وزارة البيئة ووزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى بتاريخ 15 يوليو 2021.
 
 

 

 


القوى العاملة

المخلفات

قياس مستوى المهارة

جمع المخلفات

منظومة المخلفات



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