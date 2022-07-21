وزير الزراعة يتفقد مزرعة الإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بالنوبارية

كتبت أسماء نصار

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية يرافقه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير الزراعة لمشروعات الزراعية المختلفة خاصة المرتبطة بالأمن الغذائي لمتابعة العمل والأداء على أرض.

وقال القصير، إن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة بالثروة الحيوانية ورفع كفاءة كل مزارع الثروة الحيوانية التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مزارع متميزة، وتعد هذه المزرعة نموذجا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح.

وأضاف أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن الوزارة تعمل على كل المحاور حاليا، سواء التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي أو التوسع الراسي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وأيضا تحسين السلالات وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان كل هذا بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدا أن مصر شهدت نهضة زراعية كبيرة خلال الثماني سنوات الماضية، وتلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية.

وقال القصير إنه إطار تنمية الثروة الحيوانية أطلقت الوزارة الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع لحمايتها من الأمراض بالإضافة إلى استكمال تسجيل وترقيم الثروة الحيوانية حيث بلغ إجمالي عدد جرعات التحصين أكثر من مليون ومائتي الف جرعة حتى الآن بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تجوب كل المحافظات بالإضافة إلى القوافل الارشادية التي تستهدف توعية المربين والمزارعين إلى أهمية التأمين على الماشية الذي يضمن لها الرعاية الطبية وأيضا التعويض في حالة تعرض مواشيهم للسرقة أو النفوق.

و‏ناشد "القصير"، المربين التجاوب مع حملات التحصين لحماية مواشيهم من الامراض وكذلك الاشتراك في صندوق التأمين على الماشية.

وجه وزير الزراعة الشكر للعاملين في مزرعة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بالنوبارية وأشاد بجهودهم المتميزة التي ساهمت في رفع مستوى المزرعة حتى أصبحت نموذجا يحتذى.