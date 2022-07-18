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أخبار × 24 ساعة.. مستشار الرئيس للصحة: كورونا لم ينته ونحن بالموجة السادسة

الإثنين، 18 يوليه 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مستشار الرئيس للصحة: كورونا لم ينته ونحن بالموجة السادسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

حياة كريمة: ننسق مع الجهات المعنية لتولى ترميم بيت أم كلثوم

الرئيس السيسى يستقبل رئيس "لورسن" الألمانية للصناعات البحرية

منظمة الصحة العالمية تعلن تفشى فيروس ماربورغ فى غانا

وزير التموين: تحمل فارق تكلفة السولار لأصحاب المخابز وسعر الرغيف ثابت بـ5 قروش

مستشار الرئيس للصحة: كورونا لم ينته ونحن في الموجة السادسة للفيروس

لجنة مكافحة كورونا: زيادة بالإصابات في مصر والعالم لكن أقل من الفترات السابقة

الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت 24 ألف كشف للحجاج المصريين بمكة والمدينة

الصحة: أغلب إصابات كورونا فى مصر لا تحتاج إلى مستشفيات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال توسعة طريق حسين كامل في ألماظة

أبناء الجالية المصرية ببرلين يستقبلون الرئيس السيسى بأعلام مصر والأغانى الوطنية.. فيديو وصور

وزير النقل يقيل رئيس الهيئة القومية للأنفاق من منصبه

التنمية المحلية: سحب تراخيص 30 سيارة بالجيزة لعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة


كورونا

فيروس كورونا

الصحه

وزاره الصحه

لقاح كورونا

نسبه الشفاء من كورونا



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