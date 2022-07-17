الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت 24 ألف كشف للحجاج المصريين بمكة والمدينة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 24 ألفا و19 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس السبت، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتى تحتاج متابعة دورية، ما بين الكشف وصرف العلاج بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 35 حالة، خرج منهم 28 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالى الحالات المحتجزة فى المستشفيات حتى مساء أمس إلى 6 حالات فقط.

وأكد «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعتهم، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التى خرجت بعد التعافي.

وقال «عبدالغفار» أنه يجرى الاتصال بالحجاج للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعتهم لمدة 14 يوما من وصولهم إلى أرض الوطن، من خلال مديريات الصحة فى جميع المحافظات، ضمن خدمة «معك حتى تصل بأمان» حيث يتم الاتصال بالحجاج والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حال احتياجهم.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، والمساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتى «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتى لمدة خمس أيام والتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.

وأوضح «قنديل» أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالإجراءات الوقائية من خلال 4772 ندوات، تم تقديمها فى غرف إقامة الحجاج المصريين، وأماكن تجمعاتهم فى المساجد والمطاعم والفنادق، علاوة على توزيع الكمامات الطبية على الحجاج قبل توجههم للمطارات السعودية عائدين إلى مصر.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهي: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091).