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الصحة: أغلب إصابات كورونا فى مصر لا تحتاج إلى مستشفيات

الأحد، 17 يوليه 2022 06:18 م
الصحة: أغلب إصابات كورونا فى مصر لا تحتاج إلى مستشفيات حسام عبد الغفار
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أغلب إصابات كورونا فى مصر لا تحتاج إلى دخول مستشفيات، وما يتم تداوله عن تحويل مستشفيات كاملة للعزل مؤخرا، أمر غير صحيح على الإطلاق، لأن معدل دخول الحالات المصابة بكورونا إلى المستشفيات حاليا، ما زال فى أقل معدلاته منذ بداية الجائحة.

 

أضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة dmc، مع الإعلامية سارة حازم، أن هناك أقسام خاصة بالعزل داخل بعض المستشفيات، لأن أغلب إصابات كورونا فى مصر لا تحتاج إلى عزل بالمستشفيات، نظرا لتعافيها بالمنزل فى خلال أسبوع، أما بالنسبة للتشبيه بين أدوار البرد بإصابات كورونا، فهو أمر خاطئ، لأن هناك بالفعل ارتفاع بين الإصابات مؤخرا، وأن الإصابة بكورونا أشد من الأنفلونزا.

 

وأشار إلى إصابة الجهاز التنفسى جراء الإصابة بفيروس كورونا، لكن ليس هناك حاجة إلى أجهزة التنفس أو وحدات الرعاية المركزة بسبب قلة معدلات الإصابة بسبب متحورات الفيروس، "المناعة المكتسبة إما بسبب الإصابة أو التلقيح ليست أبدية، وتقل قوتها بعد 6 أو 8 أشهر عما كانت عليه فى البداية، لذلك نوصى بضرورة الحصول على جرعة تعزيزية من لقاح كورونا".


حسام عبد الغفار

كورونا

كورونا في مصر

اخبار التليفزيون



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