التنمية المحلية: سحب تراخيص 30 سيارة بالجيزة لعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لتفقد عدد من مواقف النقل الجماعى بالمحافظة للاطمئنان على حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير و التعريفة الجديدة، حيث بدأت الجولة من موقف المريوطية حيث تم الاستماع الى عدد من المواطنين المترددين على الموقف من مختلف الأعمار خلال وجودهم فى سيارات الميكروباص بخصوص التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة التى قررتها المحافظة .

وأكد المواطنين على وجود التزام من السائقين بالتعريفة المعلنة من المحافظة بعد زيارة أسعار المواد البترولية، مؤكدين على أهمية استمرار الرقابة والحملات من جهات الدولة المعنية والتصدى لأى محاولات لزيادة الأجرة.

ومن جانبه طالب وزير التنمية المحلية المواطنين بعدم دفع أى مبالغ مالية بخلاف المعلنة رسمياً من المحافظة والإبلاغ عن أى شكاوى من أى سائق غير ملتزم وذلك عبر وسائل تلقى الشكاوى والخطوط الساخنة أو العاملين بإدارة السرفيس الموجودين فى الموقف لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وشدد شعراوى على ضرورة قيام القيادات التنفيذية و رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف وإدارة مرور الجيزة لاستمرار الحملات والجولات التفقدية والمفاجئة خلال ساعات اليوم على المواقف لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة والتواجد بصورة مستمرة على أرض الواقع على مدار اليوم للاستجابة لأى شكاوى من المواطنين .

كما اطمأن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة على وجود بنرات كبيرة على مدخل الموقف تشمل التعريفة الجديدة ووضع الملصقات الخاصة بالأسعار على سيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة .

عقب ذلك توجه اللواء محمود شعراوى واللواء أحمد راشد إلى موقف الجيزة حيث حرصا على التحاور مع المواطنين للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة، كما تحدثا مع بعض السائقين الموجودين فى الموقف للتأكيد على التزامهم بتعريفة الركوب الجديدة والتأكيد على أن الدولة لن تتهاون مع أى محاولات لاستغلال المواطن وستواجه بحزم اى محاولات لزيادة الأسعار عن التعريفة المعلنة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية للقيادات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والانتظام الكامل لسير العمل بصورة طبيعة والعمل بالتعريفة الجديدة لكافة وسائل النقل الداخلية أو الخارجية بين المحافظات وبعضها .

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان موقفى السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة يعتبران من أهم المواقف الحيويه التى تشهد تواجد كبير للمواطنين على مدار اليوم ويضموا حوالى 400 سيارة لخطوط شبرامنت وأبو صير وسقارة والسيدة عائشة والتجمع الخامس وزهراء مدينة نصر والمنيب والدائرى وأكتوبر والشيخ زايد نهاية الهرم وفيصل والعمرانية ودار السلام والمعادى حلوان والسيدة زينب والفيوم وكرداسة .

وأكد محافظ الجيزة ان التعريفات الجديدة التى تم وضعها روعى فيها الصالح العام سواء للمواطن أو السائق بحيث لا تتعدى الزيادة عن 7%، مشيراً إلى انه تم تكثيف الجولات الميدانية والحملات المفاجئة على مواقف السيارات بالكامل منذ اليوم الأول لإعلان الأسعار والتعريفات الجديدة وذلك للتأكد من الالتزام بها فى الخطوط الداخلية والخارجية مع التأكيد على وضع بانرات بالتعريفة الجديدة واستيكرات على السيارات مشدداً على عدم السماح لأى سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يقوم بزيادة التعريفة واستغلال المواطنين .

وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية ( الأقاليم ) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة .

وأكد محافظ الجيزة على المواطنين أن لهم دورآ هامآ فى الإبلاغ عن أية تلاعب فى الأجرة أو أسعار الوقود مع التأكيد على تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أى تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية من على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

وأوضح راشد أن الحملات الميدانية أسفرت عن سحب تراخيص 30 سيارة لعدم التزام سائقيها بالتعريفة المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقال وزير التنمية المحليةإان مبادرة " صوتك مسموع " بالوزارة تلقت على مدار الأيام الماضية عدداً من شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن والواتساب بإجمالى حوالى 122 شكوى فى عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة والاسكندرية والقليوبية والدقهلية، لافتا إلى أنه على الفور تم التواصل مع الجهات المختصة بالمحافظات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وسحب تراخيص السيارات المخالفة .

وجدد اللواء محمود شعراوى مناشدته للمواطنين بعدم دفع أى زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ عن أى سيارة تخالف ذلك عبر وسائل تلقى الشكاوى من المحافظات و أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات وكذا عبرمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم اى شكوى وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمهندس حسن موافى رئيس حى الهرم والدكتور أشرف تامر رئيس حى الطالبية والمهندس طه عبدالصادق رئيس حى جنوب الجيزة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .