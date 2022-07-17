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مستشار الرئيس للصحة: كورونا لم ينته ونحن في الموجة السادسة للفيروس

الأحد، 17 يوليه 2022 07:43 م
مستشار الرئيس للصحة: كورونا لم ينته ونحن في الموجة السادسة للفيروس محمد عوض تاج الدين
كتب إبراهيم حسان

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حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، من الإفراط في تناول المضادات الحيوية لاسيما عند الإصابة بنزلات البرد، لما تخلفه من مخاطر صحية كبيرة بعد ذلك.
 
أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، أن فيروس كورونا لم ينته على المستوى العالمي أو الإقليمي، وهناك متحورات مستمرة للفيروس، على الرغم من قلة الإصابات أو المضاعفات الخطيرة، "يجب أن نستمر في الوقاية والإجراءات الاحترازية ولا نتهاون في الالتزام بها".
 
وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "نحن الآن في الموجة السادسة من فيروس كورونا، وهناك حالات عائلية أو بين الأصدقاء، وجميعهم يمكن أن يصابوا نتيجة الاختلاط سواء في الأكل وغيره، والمرض معدي ويصيب أكبر عدد من الأشخاص في الفترة الحالية".
 
وأشار إلى أن هناك زيادة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في مصر حاليا، لذلك لا بديل عن الإجراءات الاحترازية والوقاية وارتداء الكمامات ضد الفيروس، "أعراض الموجة السادسة من كورونا قديمة ولا يوجد أي جديد بها".
 
 

محمد عوض تاج الدين

كورونا

كورونا في مصر

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