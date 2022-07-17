وزير النقل يقيل رئيس الهيئة القومية للأنفاق من منصبه

كتب سيد الخلفاوى

علم اليوم السابع أن وزير النقل، أصدر قرارا بإقالة الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق من منصبه، وذلك عقب لقاء الوزير مع عدد من العاملين فى بعض شركات الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركة القابضة للطرق والكبارى والشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الانفاق، استمر عدة ساعات.

وفى السياق ذاته أكد الوزير خلال لقائه بالعاملين، أنه لا تفريط في أي عامل فى وزارة النقل، كما أكد على إعادة تسكين العاملين في الشركات التي تم تصفيتها والذين انتهت عقودهم في شركات أخري في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لإدارة وتشغيل المرافق الجديدة، وأن توجيهات القيادة السياسية ترتكز على الدعم الكامل لكافة العاملين وضمان حقوقهم بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة التي يتسابق فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن .

وأشار الوزير إلي أن العمل الجاد والانضباط هما أساس النجاح، وأن الوزارة تهدف أيضاً من تنفيذ الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشرى لسد كافة احتياجات السوق المحلي فى مجال النقل، وكذا الانطلاق إلى دول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل فى مجال النقل بها.