اليوم السابع
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الأحد، 17 يوليه 2022 07:48 م
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال توسعة طريق حسين كامل في ألماظة

الأحد، 17 يوليه 2022 07:18 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال توسعة طريق حسين كامل في ألماظة جانب من الجولة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية لتعارضات توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة، وهو محور حيوى يربط بين شارع الثورة، الذى يعد امتدادا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر.
 
وأكد محافظ القاهرة، أن هذا المحور سيسهم فى خلق شريان مرورى حيوى، يؤدى إلى سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الإزالات الجارية لتوسعة المحور، بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة.
 
رافق المحافظ في جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.
 
 

القاهرة

ألماظة

مصر الجديده

توسعات شارع حسين كامل



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