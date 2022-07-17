اليوم السابع
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وزير التموين: تحمل فارق تكلفة السولار لأصحاب المخابز وسعر الرغيف ثابت بـ ٥ قروش

الأحد، 17 يوليه 2022 07:47 م
وزير التموين: تحمل فارق تكلفة السولار لأصحاب المخابز وسعر الرغيف ثابت بـ ٥ قروش على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أصدر  الدكتور  على  المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا رقم ٢٢ وصادر بتاريخ ١٧-٧-٢٠٢٢، وموضح به حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم، ونص القرار الصادر اليوم على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار، وذلك فى ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٥٨١ لعام ٢٠٢٢ والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.
 
 
ونص التوجية الوزاري علي قيام الدولة  ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة، بسداد صافى تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار، طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.
 
 
وأكد المصيلحي علي أن المواطن يحصل  علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
 
 
 

وزير التموين

الخبز المدعم

السولار للمخابز

سعر الخبز بعد تحريك سعر الوقود



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