الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. الصحة: 97% من إصابات كورونا الجديدة لأوميكرون الأحد، 17 يوليه 2022 12:00 ص وزارة الصحة - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: السياحة والآثار: 70 ألف زائر للأهرامات خلال أيام عيد الأضحى المبارك خلاصة علم النفس للثانوية.. أهم الأجزاء والأسئلة ووصفة للإجابة النموذجية "فيديو" "التعليم": 260 درجة حدا أدنى للتقدم للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية الصحة: 97% من إصابات كورونا الجديدة لأوميكرون ومتوسط الوفيات 5 حالات يوميا الصحة: الدولة توفر أماكن عزل بجميع المستشفيات لتلقى حالات كورونا منذ 8 أشهر دعم الأمن المائى لمصر.. البيان الختامى لقمة جدة للأمن والتنمية.. إنفوجراف اعرف شكل ورقة الجيولوجيا المتوقعة.. كبسولة مراجعة قبل امتحان الثانوية "فيديو" ارتفاع بالرطوبة وأجواء حارة فى القاهرة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل ننشر جدول امتحانات الدور الثانى للصف الرابع الابتدائى.. انطلاق الاختبارات غدا الصحة: فحص 3.28 مليون طفل بمبادرة الرئيس لفحص وعلاج ضعف وفقدان السمع شعراوي ومحافظ القاهرة يتفقدان مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة وزير التنمية المحلية: حملات يومية بمواقف السيارات ومحاسبة من يتجاوز التعريفة تصل 90% بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء غدا مراجعة نهائية على منهج التفاضل.. تدريب كأنك فى لجنة امتحان الثانوية "فيديو" الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 23 ألفا و568 كشفا طبيا للحجاج المصريين كونوا على الموعد.. القمر يقترن بالمشترى الثلاثاء فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدرسة الضبعة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح شروط ونظام امتحان القبول بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية لمواجهة كورونا.. الحكومة تحذر المواطنين وتطالبهم باللقاح والكمامة (فيديو) وزير التعليم العالى يبحث سبل تعزيز التعاون مع مُنظمة الإيسيسكو الرى: التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وزير الأوقاف يفتتح دورة علماء الهند.. ويؤكد: رسالتنا رسالة سلام للعالم كله الصحة اخبار مصر اخبار مصرية اليوم السابع بلس اصابات كورونا وزاره الصحة كورونا الموضوعات المتعلقة أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا السبت، 16 يوليه 2022 12:03 ص أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تحذر من استغلال تحريك سعر الوقود لرفع أسعار السلع الجمعة، 15 يوليه 2022 12:02 ص أخبار × 24 ساعة.. "حماية المستهلك": حملات بالمواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الخميس، 14 يوليه 2022 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط يستمر 3 أيام الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة