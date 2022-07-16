دعم الأمن المائى لمصر.. البيان الختامى لقمة جدة للأمن والتنمية.. إنفوجراف

كتب محمد جمال

رسائل عديدة فى البيان الختامى لقمة جدة للأمن والتنمية، فما بين قضية أزمة سد النهضة والأزمة السورية والليبيية واليمينة إلى ضرورة منع انتشار الأسلحة النووية فى منطة الشرق الأوسط، وفى هذا الإطار صدر اليوم البيان الختامى لـ (قمة جدة للأمن والتنمية) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة فيما يلى أبرز نقاط البيان الختامى بحسب وكالة الأنباء السعودية.

1. رحب القادة بتأكيد الرئيس بايدن على أهمية شراكة بلاده الاستراتيجية والتزامها الدائم بأمن شركائها والدفاع عن أراضيهم.

2. أكد القادة رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار وما يتطلبه ذلك من اتخاذ تدابير لحفظ أمن المنطقة.

3. جدد الرئيس بايدن التأكيد على التزام بلاده بالعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم فى الشرق الأوسط.



قمة جدة للتنمية

4. أكد القادة الحضور بالقمة ضرورة التوصل لحل عادل للصراع الفلسطينى ـ الإسرائيلى على أساس حل الدولتين.

5. أكد القادة ضرورة وقف كل الإجراءات الأحادية التى تُقوّض حل الدولتين واحترام الوضع التاريخى للقدس ومقدساتها.

6. جدد القادة عزمهم على تطوير التعاون والتكامل الإقليمى والمشاريع المشتركة بما يسهم فى التنمية المُستدامة.



قمة جدة للتنمية

7. أشاد القادة فى قمة جدة للأمن والاستقرار بمبادرتى "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر".

8. أعرب القادة عن تطلعهم للمساهمة الفاعلة من الجميع فى سبيل نجاح مؤتمر المناخ "cop 27" الذى تستضيفه مصر.

9. أهمية تحقيق أمن الطاقة واستقرار أسواقها مع تعزيز الاستثمار فى مشروعات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون.

10. نوّه القادة بجهود "أوبك +" الهادفة لاستقرار أسواق النفط وقراراها بزيادة الإنتاج لشهرى يوليو وأغسطس.



قمة جدة للتنمية

11. جدد القادة دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولهدف منع انتشار تلك الأسلحة فى المنطقة

12. دعوة إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول المنطقة لإبقاء منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشامل

13. الإدانة القوية للإرهاب بكل أشكاله ومظاهره وعزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف

14. أكد القادة إدانتهم القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة فى السعودية والإمارات



قمة جدة للتنمية

15. جدّد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره ونمائه ورفاهه ولجميع جهوده فى مكافحة الإرهاب.

16. رحب القادة بالهُدنة فى اليمن وبتشكيل مجلس القيادة الرئاسى مُعبّرين عن أملهم فى التوصّل إلى حل سياسى .

17. ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسى للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويُلبّى تطلّعات شعبها.

18. عبّر القادة عن دعمهم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادى.



قمة جدة للتنمية

19. جدّد القادة المشاركون فى قمة جدة للأمن والتنمية دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن.

20. أكد القادة دعمهم الكامل لجهود تحقيق الاستقرار فى السودان واستكمال وإنجاح المرحلة الانتقالية.

21. عبّر القادة عن دعمهم للأمن المائى المصرى وحلّ دبلوماسى يُحقّق مصالح جميع الأطراف فى قضية سد النهضة.



قمة جدة للتنمية

22. ضرورة التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد كما نص بيان رئيس مجلس الأمن 15 سبتمبر 2021 ووفقا للقانون الدولى

23. فيما يخص الحرب فى أوكرانيا جدّد القادة تأكيد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولى والالتزام بعدم استخدام القوة أو التهديد بها

24. فيما يخص أفغانستان أكّد القادة أهمية استمرار وتكثيف الجهود فى سبيل دعم وصول المساعدات الإنسانية لأفغانستان

25. رحب القادة باستعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022 وجدّدوا دعمهم لكل ما من شأنه نجاحه

26. أكد القادة المشاركون فى قمة جدة للأمن والتنمية التزامهم بانعقاد اجتماعهم مُجددا فى المستقبل