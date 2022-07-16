لمواجهة كورونا.. الحكومة تحذر المواطنين وتطالبهم باللقاح والكمامة (فيديو)

تواصل الحكومة المصرية إجراءاتها لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، والحصول على جرعة تنشيطية من لقاح كورونا.



وطالبت الوزارة المواطنين بعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة لأن كورونا لم ينته بشكل نهائى، فيما أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرار منع دخول أى راكب بدون ارتداء الكمامة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة 50 جنيها.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاع في معدلات الإصابة الاجتماعية بفيروس كورونا، لكن مازالت حالات دخول المستشفيات في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة وعدد الوفيات في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة.

وأضاف عبدالغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حدة المرض لم تزداد لكن انتشاره أصبح أعلى، وذلك بسبب طول الفترة بعد التلقيح تجعل الجهاز المناعي قدرته على مقاومة الفيروس أقل.