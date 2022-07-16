شروط ونظام امتحان القبول بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب المسموح لها بدخول اختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية كالتالى:

ـ الطالب الناجح فى الشهادة الإعدادية فى نفس العام من جميع محافظات الجمهورية.

ـ الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، وفقا للمجموع الاختيارى الذى يتم احتسابه بمجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية الأزهرية.

ـ بالنسبة للطلاب المتقدمين من محافظة مطروح يشترط الحصول على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثانى الإعدادية من مدارس مطروح.

وحددت الوزارة إجراءات التقدم لامتحانات القبول كالتالى:

ـ يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ يتم فتح باب التقدم إلكترونيا من اليوم السبت 16 يوليو إلى الثلاثاء 19 يوليو ولن يتم قبول طلبات تقدم بعد هذه التاريخ.

ـ يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكترونى وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها لتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات التالية:

ـ لصق عدد 2 صورة شخصية للطالب حديثه على استمارة التقدم.

ـ صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان النجاح معتمد.

ـ صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد..

ـ إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه للتقدم لأداء امتحانات القبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصرى.

ـ تقوم المديريات التعليمية باستلام أوراق التقدم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع ايصالات سداد أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

فيما أعلنت الوزارة أيضا شروط التقدم للامتحانات كالتالى:

ـ أن يكون الطالب مصرى الجنسية.

ـ ألا يزيد السن فى 1 أكتوبر المقبل عن 18عاما.

ـ الحصول على الشهادة الإعدادية عام أو أزهرى دور أول بمجموع لا يقل عن 260 درجة لجميع المحافظات.

ـ ألا تقل درجات مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية عن 95%.

ـ يسدد الطالب3 ألاف جنيه مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادتها سنويا.

ـ يتم عقد الاختبار الإلكترونى للطلاب المتقدمين يوم الأحد 24 يوليو الجارى والإثنين 25 من نفس الشهر بالمحافظات وهى عبارة عن امتحانات قبول.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نظام امتحان القبول للطلاب المتقدمين لمدرسة الضبعة كالتالى:

ـ يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

ـ يعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد الامتحانات مهما كان مجموع درجاتهم فى الشهادة الإعدادية ومهما كانت الأعذار دخول اختبار أخر، كما يحق للطلاب التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الاختبار على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفنى بفحص التظلمات التى تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.

ـ يتم قبول الطلاب بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية طبقا للأعداد المقررة سنويا.

ـ بعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة على النحو التالى:

1ـ المجموع الاعتبارى لمكونات الاختبار الإلكترونى وفق معايير يضعها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

2ـ اجتياز الطالب لمعيار النجاح فى كل مكون من مكونات الاختبار الإلكترونى على حدة وفقا لمعايير النجاح الذى يحدده المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

3ـ يتم ترتيب الطلاب الناجحون فى المرحلة الأولى ترتيبا تنازليا لاختيار العدد المطلوب للمرحلة الثانية للاختبارات بإحدى المؤسسات.