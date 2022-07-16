السياحة والآثار: 70 ألف زائر للأهرامات خلال أيام عيد الأضحى المبارك

شهدت العديد من المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إقبالًا كبيرًا من المصريين والسائحين، حيث حرصوا على الاستمتاع بأجواء العيد وسط الآثار والتعرف على الحضارة المصرية العريقة بصورة أكبر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتاحف المصرية على مستوى الجمهورية مثل المتحف المصرى بالتحرير، متاحف الإسكندرية القومى، المجوهرات الملكية، سوهاج وغيرها، استقبلت خلال أسبوع العيد آلاف الزائرين، فى حين أن منطقة أهرامات الجيزة استقبلت ما يقرب من 70 ألف زائر، أما مناطق كل من قلعة صلاح الدين بالقاهرة، والقاهرة التاريخية، والمناطق الأثرية بالإسكندرية مثل قلعة قايتباى، كوم الشقافة، عامود السوارى، وغيرها استقبلت آلاف الزائرين.

وأضاف أن هذه الإحصائيات المرتفعة تعكس وجود وعى وشغف كبير لدى المجتمع المصرى بكافة فئاته بحضارته واهتمامه المتزايد بالاطلاع والمعرفة بتراثه وموروثه الثقافى والتاريخى، ولا سيما مع اعتبار هذه المواقع والمتاحف من أماكن الجذب السياحى المتميزة فى مصر ويحرص على زيارتها الكثير من السائحين والزائرين من مختلف دول العالم.

كما أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى للمتحف القومى للحضارة المصرية، إلى أن المتحف استقبل خلال أسبوع العيد حوالى 25 ألف زائر، حيث قام بتوفير كافة الخدمات التى تساعد فى إضفاء أجواء من الفرحة والسرور على زائريه حيث تم توزيع الحلوى عليهم، كما أن الخدمة الجديدة التى أطلقها المتحف خلال فترة إجازة العيد للسماح للزائرين بالتصوير بالواقع المعزز مع القطع الأثرية الغير مسموح بالتصوير معها داخل المتحف، شهدت إقبالًا كبيراً من الجمهور سواء المصريين أو الأجانب.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف المصرى بالتحرير شهد إقبالاً كبيراً من الزائرين المصريين والأجانب خلال أسبوع إجازة العيد حيث بلغ عددهم أكثر من 20 ألف زائر، كما قام أصدقاء المتحف من طلاب الآثار والآداب والإرشاد السياحى بالشرح للزائرين المصريين مجاناً، ما يأتى فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على رفع الوعى السياحى والأثرى لدى المواطنين وتعريفهم بصورة أوسع بأسرار الحضارة المصرية العريقة من المتخصصين.