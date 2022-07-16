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التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدرسة الضبعة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح

السبت، 16 يوليه 2022 03:42 م
التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدرسة الضبعة للتكنولوجيا التطبيقية بمطروح مدرسة الضبعة النووية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفنى عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسى 2023/2022، من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم أنه تم اتاحة باب التقدم الكترونياً بداية من يوم السبت الموافق 16/7/2022 إلى يوم السبت الموافق 19/7/2022.
 
ويسمح للتقدم للطلاب المصريين الناجحين فى شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى نفس العام على أن يكون الحاصلين على الشهادة الاعدادية، على أن لا تقل مجموع الطالب عن 260 درجة، وألا يقل درجات (الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية) عن 95%.
 
ويمكن للراغبين الاطلاع على شروط التقدم https://npds.emis.gov.eg/
 
 
 

التربية والتعليم

التقدم لمدرسة الضبعة للطاقة النووية

التقدم لمدرسة الضبعة للتكنولوجية التطبيقية

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