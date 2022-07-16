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تصل 90% بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء غدا

السبت، 16 يوليه 2022 12:35 م
تصل 90% بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء غدا طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .
 
وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى غدا الأحد كما يلى :
 
- القاهرة الكبرى: 
العظمى 75-80
الصغرى 30-40
 
- الوجه البحرى:
العظمى 75-80
الصغرى 30-40
 
- السواحل الشمالية:
العظمى 80-90
الصغرى 50-55
 
- جنوب سيناء : 
العظمى 50-60
الصغرى 30-35
 
- شمال الصعيد : 
العظمى 45-50
الصغرى 20-25
 
- جنوب الصعيد :
العظمى 25-30
الصغرى 10-15

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