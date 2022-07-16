الرى: التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية

كتبت ـ أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، أن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى.

وأضاف عبد العاطى، أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

أوضح عبد العاطى، أنه تم إزالة 59 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.50 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.