نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
الرئيس السيسي يوجه بإمداد لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبيانات الدقيقة
الصحة: لا يوجد علاج محدد لجدرى القرود حتى الآن وهذه طرق مكافحة الفيروس
الحكومة تحذر من رابط إلكترونى يدعو المواطنين للتسجيل للحصول على حج مجانى
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول الذي يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، وأن الرابط المتداول مزيف ولا علاقة للوزارة به، وأن تلك الرحلات وهمية، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من قرعة الحج 2022، مُوضحةً أنه يمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة التابع للوزارة عبر الرابط التالي: "trans.hajj.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع.
وزير الدفاع يتفقد إحدى ورش الأسلحة الرئيسية ويفتتح مركزاً للتطوير
تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، والذى يأتى فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .
المديريات التعليمية تتسلم غدا أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 من الكنترولات
"الوزراء": صدور 161 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا خلال مايو
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
العربية للتصنيع: نتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات فى الأسواق العربية والإفريقية
أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه، مشيرا إلي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة، جاء هذا خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع السنوي رقم 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة 57 دولة إسلامية تعكس المكانة البارزة لمصر ودورها المحوري الإقليمي والدولي.
غدا طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42
وزير المالية: الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات العالمية
إنجازات 8 سنوات بالتعليم العالى فى عهد الرئيس السيسى.. إنشاء 4 جامعات حكومية
التعليم تحدد خطوات الإجابة فى البابل شيت لطلاب الثانوية العامة
هيئة السكك الحديدية تمنح تخفيضات 100% لأصحاب بعض الأمراض.. التفاصيل
تمنح هيئة السكة الحديد ، تخفيضات على تذاكر القطارات لمرضى السرطان والمرافقين لهم والأطفال الصم تبلغ 100%، حيث تقوم بصرف تصاريح سفر لمرضى الأورام السرطانية (كارت ذكى) يوضح به بيانات وصورة المريض بالأورام والايصال المرفق الموضح به محطات القيام والوصول باللون الأخضر.
تنسيق الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات تحدد درجات القبول بالثانوى العام
النقل: ننفذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1.7 تريليون جنيه
الإسكان تعلن تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضى بمشروع بيت الوطن
الرى: المركز القومى لبحوث المياه يحقق طفرة كبيرة فى التصنيف الدولى
مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر خروج قطار سريع عن مساره فى الصين
أعلنت شركة مجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية، اليوم السبت، عن مصرع سائق قطار وإصابة 8 أشخاص آخرين بعد أن خرج قطار "رصاصة" عن مساره فى محافظة رونغجيانغ بمقاطعة قويتشو بجنوب غربى الصين.
التعليم تعلن ضبط 10 حالات غش بامتحانات الدبلومات الفنية
أجواء حارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
ضبط مستريح الإسكندرية لاستيلائه على 30 مليون جنيه من المواطنين
نجحت أجهزة الأمن في أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه على 30 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
ياسر إبراهيم بديل حجازى فى تشكيل المنتخب أمام غينيا
استقر إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، على مشاركة المدافع ياسر إبراهيم بالتشكيل الأساسى للفراعنة أمام غينيا، لتعويض غياب أحمد حجازى الذى يخضع للتأهيل فى إسبانيا حاليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة