نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توجيه الرئيس السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

الرئيس السيسي يوجه بإمداد لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبيانات الدقيقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

الصحة: لا يوجد علاج محدد لجدرى القرود حتى الآن وهذه طرق مكافحة الفيروس

كشفت وزارة الصحة والسكان عن البروتوكول العلاجي لمرض جدري القرود في منشور وجهته إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تضمن تدريب الأطباء داخل المستشفيات على طرق تشخيص مرض جدري القرود، وكيفية علاج الأعراض التي تظهر على المرضى في حال ظهوره في مصر.

الحكومة تحذر من رابط إلكترونى يدعو المواطنين للتسجيل للحصول على حج مجانى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط المتداول الذي يدعو المواطنين لتسجيل بياناتهم للحصول على رحلات حج مجانية، وأن الرابط المتداول مزيف ولا علاقة للوزارة به، وأن تلك الرحلات وهمية، مُشيرةً إلى أنه قد تم الانتهاء من قرعة الحج 2022، مُوضحةً أنه يمكن للمواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام الاستعلام عن نتيجة القرعة بالرقم القومي عبر موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة التابع للوزارة عبر الرابط التالي: "trans.hajj.gov.eg"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المواقع. وزير الدفاع يتفقد إحدى ورش الأسلحة الرئيسية ويفتتح مركزاً للتطوير تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحدى الورش الرئيسية للأسلحة التابعة لإدارة الأسلحة والذخيرة، والذى يأتى فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأجهزة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة . المديريات التعليمية تتسلم غدا أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 من الكنترولات تتسلم غدا الأحد المديريات التعليمية أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، على أن يتم توزيعها على المدارس الثانوى، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطالب أن يحصل على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها وليست المدرسة التى سيؤدى فيها الامتحانات، موضحة أن لجان امتحانات الثانوية العامة تضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس قبل انطلاق الامتحانات بأيام قليلة.

"الوزراء": صدور 161 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا خلال مايو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة. العربية للتصنيع: نتطلع لضخ مزيد من الاستثمارات فى الأسواق العربية والإفريقية أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن مصر تعد الآن من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار بالمنطقة بفضل إجراءات برنامج إصلاحي اقتصادي متكامل تم تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية الوطنية الواعية بقضايا وظروف مجتمعه، مشيرا إلي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فضلا عن تعزيز الشراكة مع الأشقاء بالدول العربية والأفريقية والعالمية الصديقة، جاء هذا خلال كلمته ضمن فعاليات الاجتماع السنوي رقم 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة 57 دولة إسلامية تعكس المكانة البارزة لمصر ودورها المحوري الإقليمي والدولي. غدا طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وزير المالية: الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات العالمية عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع عبدالرحمن راوية، وزير المالية بدولة الجزائر، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة». إنجازات 8 سنوات بالتعليم العالى فى عهد الرئيس السيسى.. إنشاء 4 جامعات حكومية أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الثمانية الماضية لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت تطورات كمية ونوعية غير مسبوقة، خلال الفترة من 2014 وحتى 2022. التعليم تحدد خطوات الإجابة فى البابل شيت لطلاب الثانوية العامة حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات وضوابط تعامل طلاب الثانوية العامة والإجابة فى ورقة البابل شيت بالامتحانات. هيئة السكك الحديدية تمنح تخفيضات 100% لأصحاب بعض الأمراض.. التفاصيل تمنح هيئة السكة الحديد ، تخفيضات على تذاكر القطارات لمرضى السرطان والمرافقين لهم والأطفال الصم تبلغ 100%، حيث تقوم بصرف تصاريح سفر لمرضى الأورام السرطانية (كارت ذكى) يوضح به بيانات وصورة المريض بالأورام والايصال المرفق الموضح به محطات القيام والوصول باللون الأخضر. تنسيق الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات تحدد درجات القبول بالثانوى العام تستعد المديريات التعليمية، لإعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات التنسيق بالثانوى العام يتم اعتمادها على مستوى المديريات التعليمية من قبل المحافظين، موضحة أن كل مديرية تحدد قواعد ودرجات القبول حسب درجات الطلاب فى الشهادة الإعدادية والأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام. النقل: ننفذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1.7 تريليون جنيه أكدت وزارة النقل أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة، وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب علي تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية .

الإسكان تعلن تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضى بمشروع بيت الوطن

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل الفيلات والوحدات السكنية وقطع الأراضي بالطرح الثامن بمشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، موضحاً أن الطرح يشتمل على 57 فيلا و 2049 وحدة سكنية فاخرة، و460 وحدة سكنية " إسكان متوسط - فوق المتوسط"، و95 وحدة تجارية وإدارية، و3102 قطعة أرض سكنية، و143 قطعة أرض بنشاط مختلط، و10014 قطعة أرض مقابر.

الرى: المركز القومى لبحوث المياه يحقق طفرة كبيرة فى التصنيف الدولى

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة أعمال وأنشطة المركز القومى لبحوث المياه ، واستعراض موقف الدراسات البحثية التى يقوم بها المركز بالتنسيق مع جهات الوزارة المختلفة، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه. مصرع وإصابة 9 أشخاص إثر خروج قطار سريع عن مساره فى الصين أعلنت شركة مجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية، اليوم السبت، عن مصرع سائق قطار وإصابة 8 أشخاص آخرين بعد أن خرج قطار "رصاصة" عن مساره فى محافظة رونغجيانغ بمقاطعة قويتشو بجنوب غربى الصين. التعليم تعلن ضبط 10 حالات غش بامتحانات الدبلومات الفنية أدى طلاب الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في عدد 234 مادة امتحانية (228 مادة بالفترة الأولى- 6 مواد بالفترة الثانية)، داخل 3076 لجنة بجميع النوعيات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" في سادس أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2021/2022. أجواء حارة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد لطيف على السواحل الشمالية.

ضبط مستريح الإسكندرية لاستيلائه على 30 مليون جنيه من المواطنين نجحت أجهزة الأمن في أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه على 30 مليون جنيه من أموالهم بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

ياسر إبراهيم بديل حجازى فى تشكيل المنتخب أمام غينيا