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التعليم تحدد خطوات الإجابة فى البابل شيت لطلاب الثانوية العامة

السبت، 04 يونيو 2022 10:11 ص
التعليم تحدد خطوات الإجابة فى البابل شيت لطلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات وضوابط تعامل طلاب الثانوية العامة والإجابة فى ورقة البابل شيت بالامتحانات، على النحو التالى:
 
 - يجب على الطالب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.
 
 - على الطالب أن يقوم باستبدال ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.
 
 - يجب على الطالب أن يقوم بملء بياناته بشكل صحيح.
 
 - عند اختيار الإجابة الصحيحة يقوم بتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار بورقة البابل شيت.
 
 - على الطالب أن يتأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.
 
 - التأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.
 
 - لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector.
 
 - إذا رغب الطالب فى  تغيير إجابته يقوم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم يظلل الدائرة الأخرى.
 
- إذا تم الشطب بأي طريقة أخرى على الإجابة فلن تحتسب الدرجة.
 
- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة.
 
- لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا.
 
ـ على الطالب أن يقوم بتسليم مجلدات مفاهيم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الأعوام التالية.
 
ـ لا تجاوب داخل كراسة الأسئلة إنما الإجابة تكون داخل البابل شيت.

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