اليوم السابع
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الصحة الأمريكية: 14 إصابة من جدري القردة مرتبطة بالسفر خارج البلاد

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:38 م
الصحة الأمريكية: 14 إصابة من جدري القردة مرتبطة بالسفر خارج البلاد جدري القرود
أحمد عبد الرحمن

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كشفت وزارة الصحة الأمريكية، عن 14 إصابة من جدري القردة مرتبطة بالسفر خارج البلاد، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.
 
وأوضحت الصحة الأمريكية، أن مخاطر انتشار جدري القردة في البلاد منخفضة. 
 
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أنه لا داعي للخوف في الوقت الراهن من أن يتحول انتشار فيروس جدري القرود خارج القارة الأفريقية إلى جائحة.
 
 وقالت روزا موند لويس كبيرة خبراء منظمة الصحة العالمية في مجال جدري القرود - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه لا يزال من الممكن وقف هذا الوباء قبل أن ينتشر.
 
 جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أفادت بأن جدري القردة مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنها أقل شدة.

الصحه الامريكيه

جدري القرود

فيروس

فيروس جدري القرود


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