طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط رياح.. العظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 42

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.