اليوم السابع
Ads
السبت، 04 يونيو 2022 09:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط رياح.. العظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 42

السبت، 04 يونيو 2022 08:00 ص
طقس حار على أغلب الأنحاء ونشاط رياح.. العظمى بالقاهرة 35 درجة وأسوان 42 درجات الحراره - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد،  لطيف على السواحل الشمالية.
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة