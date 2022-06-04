اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى أو معوقات فى لجان امتحانات الدبلومات الفنية

السبت، 04 يونيو 2022 02:03 م
تعليم الوادى الجديد: لا شكاوى أو معوقات فى لجان امتحانات الدبلومات الفنية غرفة عمليات التعليم بالوادى الجديد
فريق المحافظات

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد اليوم السبت، انتظام طلاب شهادة الدبلومات الفنية بمقار اللجان فى جميع الإدارات التعليمية لأداء امتحانات (الدور الأول) للعام الدراسى الحالى 2021_2022 دون شكاوى أو معوقات وسط إجراءات احترازية وقائية لحماية الجميع.

وأوضح مدير التعليم أن الامتحانات تسير بكل هدوء وانضباط مع توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات دون مشكلات، مشيرا إلى التواصل اللحظى مع غرفة العمليات المركزية بقطاع التعليم الفنى وجميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها بشكل فورى متمنيا لطلاب المحافظة التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج المرجوة على الدوام.

وأكد حسن، أنه يجرى التواصل لحظة بلحظة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل وحال وجود أى عقبات أو مشكلات يتم تذليها بشكل فورى وتوفير الجو الآمن والهدوء للطلاب حتى يتيسر لهم أداء الامتحان وسط أجواء هادئة.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة انه جرى تجهيز استراحات الملاحظين والمراقبين على أعلى مستوى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الراحة لهم ولما يليق بمكانة المعلم.

 

 


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