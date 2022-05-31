القومى لبحوث المياه ينظم دورة تدريبية بالتعاون مع الخارجية لـ23 متدربا أفريقيا

كتبت أسماء نصار

ينظم المركز القومى لبحوث المياه دورة تدريبية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، تحت عنوان الإدارة المتكاملة للموارد المائية ( IWRM) Short Course on Integrated Water Resources Management.

يشارك فى الدورة 23 متدربا من دول قارة أفريقيا 2 من بوروندى و2 من سيراليون و 2 من مالاوى و 4 من بوركينا فاسو و 4 من بنين و2 من الكاميرون ومشارك من جنوب السودان و2 من جزر القمر ومشارك من السودان و آخر من الكونغو الديمقراطية و 1 من غينياكوناكورى و 1 من تشاد.

وتسهم الدورة التدريبية في بناء الكوادر القادرة على حفظ الموارد المائية المتاحة ورصدها وتنميتها وتتمحور الدورة حول دراسة الأساليب المستخدمة من أجل استدامة موارد المياه ومن ضمن الموضوعات التى تتناولها الدورة التدريبية: الإدارة المتكاملة للموارد المائية السطحية الجوفية وأساليب قياس نوعية المياه واستخدام صور الأقمار الصناعيه فى معرفة التركيب المحصولى كما تتضمن المناهج الدراسية محاضرات، وزيارات متخصصة، ورحلات ميدانية.

ويقوم المركز فى إطار متكامل ومن خلال معاهده البحثية ذات الصلة (إدارة المياه - الجوفية - الصرف - المعامل المركزة للرصد البيئى) بالعملية التدريبية، حيث سيلقي المحاضرات عدد من الأساتذه والباحثين بالمعاهد الذين يقدمون خبراتهم إلى المتدربين من الدول الأفريقية المشاركة.