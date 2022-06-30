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أخبار × 24 ساعة.. الإفتاء: الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات وعيد الأضحى السبت 9 يوليو

الخميس، 30 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الإفتاء: الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات وعيد الأضحى السبت 9 يوليو دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
سفير مصر فى ييريفان يسلم رئيس وزراء أرمينيا دعوة للمشاركة في COP27
 
البنك المركزى يمد إعفاء التحويلات المالية من الرسوم حتى نهاية العام
 
مصر والبحرين تؤكدان توافق مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية
 
بدء توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر والجزائر بحضور رئيس الوزراء
 
مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسى بالنهوض بمستوى العلاقات الثنائية مع الجزائر
 
غلق كلى لمحور صفط اللبن لمدة 20 دقيقة غدا
 
جلسة مباحثات ثنائية بين رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى
 
نقابة المهن الموسيقية عن ظهور آمال ماهر: السوشيال ميديا ضخمت الموقف
 
دار الإفتاء: الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات وعيد الأضحى السبت 9 يوليو
 
كلنا نفس القرار.. أغنية من إنتاج وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى 30 يونيو
 
السعودية تعلن غدا الخميس بداية شهر ذى الحجة و9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
 
التضامن: زيادة الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى لـ4.1 مليون أسرة
 
"الصحة": عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات لـ885 حالة فى مكة والمدينة
 

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