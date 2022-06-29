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مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء فور وصوله الجزائر لرئاسة اللجنة المشتركة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:18 م
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء فور وصوله الجزائر لرئاسة اللجنة المشتركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
رسالة الجزائر: هند مختار

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هند-مختار
 
وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، منذ قليل للجزائر ، لترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة الثامنة بين مصر والجزائر وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وكان في استقباله نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول الجزائري، وتم إجراء مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له.
 
ويشهد رئيسا وزراء مصر والجزائر عقب أعمال اللجنة العليا المشتركة التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة كالري والموارد المائية، والتعاون بين المعاهد الدبلوماسية، والنقل البري، والرقابة المالية، والبيئة، والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات الحيوية التي تهم البلدين.
 
وكان آخر لجنة عليا مشتركة عقدت بين مصر والجزائر في عام 2014 وتم خلالها التوقيع على ما يقرب من 17 اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين.

مراسم استقبال رئيس الوزراء (1)
مراسم استقبال رئيس الوزراء (1)


مراسم استقبال رئيس الوزراء (2)
مراسم استقبال رئيس الوزراء (2)


مصر والجزائر

اللجنة العليا المشتركة

مصطفي مدبولي

التعاون بين مصر والجزائر

اليوم السابع بلس



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