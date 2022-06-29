غلق كلى لمحور صفط اللبن لمدة 20 دقيقة غدا

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تركيب كمرة معدنية كمرحلة أولى أعلى كوبرى ثروت – خط السكة الحديد.. بالاتجاة القادم من الطريق الدائرى إتجاه جامعة القاهرة- شارع السودان، الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمحور صفط اللبن أمام حركة المرور بالموقع المشار إليه لمدة 20 دقيقة فقط صباح يوم الخميس الموافق 30/6/2022 على أن تبدأ الأعمال من الساعة 3,30 صباحاً حتى الساعة 3,50 صباحاً.. فقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة على النحو التالى:

- حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى وترغب فى السير اتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع الملك فيصل تقوم بالنزول من المنزل المجاور لمستشفى بولاق الدكرور العام المؤدى إلى مناطق "صفط اللبن من أسفل"، ثم الدوران للخلف والعودة بشارع التحرير "صفط اللبن من الداخل" ثم الدخول يساراً إتجاه شارع العشرين وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

فيما يخص حركة المركبات التى ترغب بالسير اتجاه جامعة القاهرة يتم استكمال السير بشارع الملك فيصل والصعود أعلى كوبرى الملك فيصل والسير اتجاه المنزل المؤدى إلى شارع السودان وصولاً إلى مناطق ثروت وجامعة القاهرة.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.