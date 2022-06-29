البنك المركزى يمد إعفاء التحويلات المالية من الرسوم حتى نهاية العام

كتب - أحمد يعقوب

قرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لقرارات البنك المركزى.











