الرئيسية أخبار عاجلة البنك المركزى يمد إعفاء التحويلات المالية من الرسوم حتى نهاية العام الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:20 م سحب أموال - أرشيفية كتب - أحمد يعقوب مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لقرارات البنك المركزى. البنك المركزي رسوم السحب رسوم الايداع السحب والايداع مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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