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38 طالبا مصريا بالكويت يتصدرون القمة فى الثانوية العامة.. و"الهجرة" تهنئهم

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:41 م
38 طالبا مصريا بالكويت يتصدرون القمة فى الثانوية العامة.. و"الهجرة" تهنئهم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة
كتب محمود راغب

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أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها بتصدر وتميز أبنائنا الدارسين للثانوية العامة قمة الناجحين، في دولة الكويت الشقيق، حيث تصدر 38 طالبا مصريا القمة فى الثانوية العامة.
 
وأشادت وزيرة الهجرة بحرص العائلات والأمهات المصريات بالخارج على تفوق أبنائهم، مثمنة ما يبذلونه من جهود مضنية، لتخرج هذه الصورة المشرفة.
 
وأكدت الوزيرة أن ما لمسناه على مدار سنوات من التفوق والتميز لأولادنا يؤكد أن المعدن المصري حريص على إظهار تحديه الصعاب، رغم الغربة وما فيها.
 
وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مصر تملك صروحا تعليمية جامعية متميزة، ومن بينها الجامعات الأهلية التي أطلقتها مؤخرا، والمصممة وفقا لأحدث النظم العالمية، من معامل ومسارح ومكتبات وغيرها، مؤكدة أن كل نجاح للمصريين في الخارج يمثل نجاحا للوطن أيضا، وأن تفوق أولادنا وسام نضعه على صدرونا ويؤكد دائما أن مصر تستطيع.
 
 
 

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