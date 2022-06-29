اليوم السابع
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كلنا نفس القرار.. أغنية من إنتاج وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 06:18 م
كلنا نفس القرار.. أغنية من إنتاج وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى 30 يونيو صورة من ثورة 30 يونيو
كتب محمود عبد الراضي

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أنتجت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "كلنا نفس القرار" بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو غناء/ مدحت صالح – كلمات / وائل العبيدى – ألحان / مصطفى عوض – توزيع / أسامة عبدالهادى..
 
 

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