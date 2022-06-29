كلنا نفس القرار.. أغنية من إنتاج وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى 30 يونيو

أنتجت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "كلنا نفس القرار" بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو غناء/ مدحت صالح – كلمات / وائل العبيدى – ألحان / مصطفى عوض – توزيع / أسامة عبدالهادى..
كلنا نفس القرار.. أغنية من إنتاج وزارة الداخلية بمناسبة ذكرى 30 يونيوالأربعاء، 29 يونيو 2022 06:18 م
صورة من ثورة 30 يونيو
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزارة الداخلية توفر سلعا مخفضة للمواطنين فى ذكرى 30 يونيوالأربعاء، 29 يونيو 2022 02:39 م
الداخلية تستجيب لـ"نائب التنسيقية" وترسل مأمورية خاصة لتجديد بطاقة نزيل بـدار مسنينالثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:20 م
وزير الداخلية مهنئا الرئيس بذكرى 30 يونيو: نموذج فريد للشعب المصرىالثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:04 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة