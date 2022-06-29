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سفير مصر فى ييريفان يسلم رئيس وزراء أرمينيا دعوة للمشاركة في COP27

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:00 م
سفير مصر فى ييريفان يسلم رئيس وزراء أرمينيا دعوة للمشاركة في COP27 جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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استقبل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أمس السفير بهاء الدين بهجت دسوقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أرمينيا، والذى قام بتسليم الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة فى قمة قادة العالم التي ستعقد يومي 7 و8 نوفمبر 2022 على هامش أعمال الدورة  الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى شرم الشيخ، حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتلقيه الدعوة، كما تبادل الجانبان الآراء حول سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاتصالات والسياحة.

 

وفي هذا الصدد، أكد السفير بهاء الدين بهجت دسوقي – بحسب بيان لوزارة الخارجية - اهتمام مصر بتطوير علاقاتها مع أرمينيا في مختلف المجالات، كما تطرق إلى قرب انعقاد الجولة العاشرة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وكذلك الإعداد لعقد الجولة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

 

من جانبه، شدّد رئيس الوزراء الأرميني على ضرورة الاستمرار في مناقشة والعمل على تنفيذ برامج وأفكار محددة من قبل حكومتي البلدين، فضلاً عن توسيع أجندة العلاقات الثنائية، معرباً عن ثقته بأن الجهود المبذولة ستسفر عن نتائج إيجابية من شأنها دفع العلاقات إلى آفاق أرحب.


سفير مصر في أرمينيا

سفير مصر في ييريفان

رئيس وزراء أرمينيا

مؤتمر تغير المناخ



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