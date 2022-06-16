أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح 6 أشهر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مستشار رئيس الوزراء: نستهدف جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه خلال 4 سنوات
الرئيس السيسى وملك البحرين يبحثان هاتفيًا التعاون الثنائى بين البلدين
رئيس الوزراء: العلاقات الاقتصادية مع الدول الجنوبية تشهد نموا كبيرا.. صور
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الراسخ من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى
منسق "حياة كريمة" بالقليوبية: 768 مشروعا بالمحافظة بتكلفة 7,7 مليار جنيه
هل التخدير بالدبوس حقيقة أم أكذوبة سوشيال ميديا؟ أستاذ تخدير يجيب
التحالف الوطنى للعمل الأهلى يضخ 1.1مليار جنيه بمشروعات للأسر الأكثر احتياجا
التعليم تعلن فتح باب التحويلات للطلاب بالمدارس الرسمية 1 يوليو المقبل
مصر تشارك فى اجتماع وزراء خارجية الدول النوردية والإفريقية بفنلندا
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