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أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح 6 أشهر

الخميس، 16 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح 6 أشهر حصاد القمح - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
مستشار رئيس الوزراء: نستهدف جذب استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه خلال 4 سنوات
 
 
الرئيس السيسى وملك البحرين يبحثان هاتفيًا التعاون الثنائى بين البلدين
 
رئيس الوزراء: العلاقات الاقتصادية مع الدول الجنوبية تشهد نموا كبيرا.. صور
 
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الراسخ من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى
 
منسق "حياة كريمة" بالقليوبية: 768 مشروعا بالمحافظة بتكلفة 7,7 مليار جنيه
 
هل التخدير بالدبوس حقيقة أم أكذوبة سوشيال ميديا؟ أستاذ تخدير يجيب
 
التحالف الوطنى للعمل الأهلى يضخ 1.1مليار جنيه بمشروعات للأسر الأكثر احتياجا
 

 


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