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الرئيس السيسى وملك البحرين يبحثان هاتفيًا التعاون الثنائى بين البلدين

الأربعاء، 15 يونيو 2022 07:56 م
الرئيس السيسى وملك البحرين يبحثان هاتفيًا التعاون الثنائى بين البلدين الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
 
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين البلدين، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا، ولمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
 
 
 

الرئيس السيسى

حمد بن عيسى

مصر والبحرين

اخبار السيسي



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