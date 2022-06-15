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رئيس الوزراء: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر يكلف الدولة 10 مليارات جنيه

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:04 م
رئيس الوزراء: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر يكلف الدولة 10 مليارات جنيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، أن تكلفة تأجيل تطبيق أسعار الكهرباء التي ستتحملها الدولة لمدة 6 أشهر تصل لـ 10 مليارات جنيه ، موضحا أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات للتخفيف عن المواطن المصري، موضحا أنه سيتم تأجيل تطبيق أي زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر. 
 
وتابع فى مؤتمر صحفي مجلس الوزراء اليوم استعرض عدد مهم من الاجراءات والقرارات التي تخص التعامل مع الازمة الروسية الاوكرانية وتوجيهات رئيس الجمهورية بتحمل الدولة العبء الاكبر من الزيادات العالمية.
 
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر  مجلس الوزراء، أن آخر 3 افتتاحات رئاسية تخص الأمن الغذائي المصري، موضحا أن الدولة المصرية تستثمر بأرقام كبيرة لتوفير الأمن الغذائى.

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي

مؤتمر صحفي

اليوم السابع بلس



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