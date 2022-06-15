شروط تحويل الطلاب بين المدارس للعام الدراسى الجديد.. تعرف على التفاصيل

كتب محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية، شروط التحويل إلى المدارس الرسمية للغات للعام الدراسي المقبل، موضحة أنه يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية، إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها شرط الكثافة.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يجوز تحويل التلاميذ بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط، سوى سماح الكثافة، مؤكدة أن التحويل بين المدارس يتم دون مناظرة السن، طالما كان التلميذ مقيد بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، طبقا للقرار الوزاري المنظم.

وشددت أنه لا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة بها بلغات أجنبية أولى مختلفة، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطالب كالمة أجنبية أولى وبعد عقد امتحان للطالب ( تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة ) واجتياز الطالب له مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري 285 لسنة 2014 و تعديلاته بشان المدارس الرسمية للغات بنوعيها.

وذكرت المديريات أنه يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مقيد بتلك النوعية من المدارس قيدا قانونيا صحيحا، مع إجراء امتحان مستوى في المدرسة المراد التحويل إليها مع ضرورة الالتزام بقواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالمحافظة، وفي جميع الأحوال يشترط سماح الكثافة، ووجود أماكن شاغرة بما لا يجل بالكثافة المقررة وأن يكون القبول من الأكبر سنا إلى الأصغر سناُ.

واكدت أنه يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تقوم بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الاجنبية الأولى للمدرسة المحول إليها ، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها بالصفوف المناظرة مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل.