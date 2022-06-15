رئيس الوزراء: العلاقات الاقتصادية مع الدول الجنوبية تشهد نموا كبيرا.. صور

كتب أحمد عرفة - تصوير سليمان العطيفي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادى الدولية جاءت تحت عنوان "تعاون دول الجنوب لعدم الانحياز" لنجلس على مائدة واحدة من أجل أن نناقش الدروس المستفادة من حركة عدم الانحياز وأثرها على العالم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بختام منحة ناصر للقيادة الدولية، أن العلاقات الاقتصادية مع الدول الجنوبية تشهد نموا كبيرا وملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تضاعف حجم التبادل التجاري وارتفاع حجم الاستثمارات في دول الجنوب لتتجاوز 20% من حجم الاستثمارات العالمية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المنحة تضع مبادئ لصياغة مفهوم جديد بما يوافق معطيات عصرنا، مشيرا إلى أن منحة ناصر إحدى تعزز دور الشباب محليا ودوليا وقاريا لتمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من خبراتهم.















































