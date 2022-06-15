التحالف الوطنى للعمل الأهلى يضخ 1.1مليار جنيه بمشروعات للأسر الأكثر احتياجا

كتب محمد السيد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد مظلة الحماية الاجتماعية اجتمع اليوم أعضاء لجنة التمكين الاقتصادى بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بغرفة عمليات حياة كريمة، لمناقشة خطة التحالف الوطنى لتقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين، كأحد أهم المحاور الرئيسية التى يعمل عليها التحالف الوطنى بهدف تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، وتزويدهم بفرص عمل بهدف تأمين مصادر دخل مستدامة تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الكلى للدولة المصرية.





وقد تم تنسيق العمل بين مؤسسات التحالف لضخ مبلغ يصل إلى 1.1 مليار جنيه مصرى فى صورة مشروعات متنوعة، تستهدف قطاع كبير من المواطنين فى جميع المحافظات المصرية، وقد تم بالفعل فى الأسبوع الأول من الشهر الجارى تسليم عدد 150 مشروعا متكاملا ومرخصا لعدد من ذوي الهمم، وبصدد تسليم آلاف من المشروعات الأخرى مستهدفين بها المرأة المعيلة والأسر الاكثر احتياجا فى باقى محافظات الجمهورية.