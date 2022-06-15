منسق "حياة كريمة" بالقليوبية: 768 مشروعا بالمحافظة بتكلفة 7,7 مليار جنيه

كتب أحمد عرفة

قال مصطفى السيد منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة القليوبية، إن حياة كريمة من أهم المشروعات التنموية الموجودة في آخر 50 سنة، موضحا أنه منذ بداية يناير عام 2019 كانت بداية المرحلة الأولى للمبادرة والتي استهدفت القرى التي تصل نسب الفقر فيها إلى 70 %.

وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة القليوبية، خلال قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى شملت 377 قرية كان نصيب القليوبية قرية واحدة وهى قرية الأحراز، وتم فيها أكثر 17 مشروعا بتكلفة أكثر من 28 مليون جنيه.

ولفت منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة القليوبية، إلى أن المرحلة الثانية تتضمن القرى التي يصل فيها نسب الفقر من 50 % إلى 70 %، بتكلفة وصلت إلى 4,5 تريليون جنيه، وكان نصيب محافظة القليوبية منها 7,7 مليار جنيه من خلال مشروعات بنية تحتية وتمكين اقتصادى وبناء الإنسان ، بعدد مشروعات وصل إلى ما يقرب 768 مشروع ، ونسب تنفيذ وصلت إلى أكثر من 50 %.