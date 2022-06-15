التعليم تعلن فتح باب التحويلات للطلاب بالمدارس الرسمية 1 يوليو المقبل

كتب محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية مواعيد تحويل الطلاب بين المدارس الرسمية للغات والمدارس الأخرى على كل المستويات والمراحل التعليمية، بداية من 1 يوليو حتى يوم 15 أغسطس، ولا يسمح بقبول طلبات جديدة بعد غلق باب قبول الطلبات بالمدارس.

وأوضحت المديريات التعليمية أن طلبات التحويل تقدم من مختلف المراحل التعليمية إلى المدارس مباشرة على النموذج المعد لذلك، مع لصق طابع المهن التعليمية بالفئات المقررة، وترفق به الأوراق اللازمة للتحويل مع تشكل بكل مدرسة لجنة تحت مسئولية مدير المدرسة، تقوم باستلام طلبات التحويل بالمدرسة؛ لفحص الطلبات وترتيبها من الأكبر سنا إلى الأصغر سلام بعد توافر شروط التحويل، مع الالتزام بالكثافة المقررة، وتقوم اللجنة بتسليم الكشوف المجمعة للتحويلات إلى اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

وأشارت إلى أنه تشكل لجنة بكل إدارة تعليمية، لمراجعة التحويلات بعد فحصها وترتيبها من اللجنة المشكلة بكل مدرسة، وتقوم اللجنة بالبت فى طلبات التحويل، ولا تعلن نتيجة التحويلات إلا بعد المراجعة واعتمادها من مدير عام الإدارة التعليمية.

وبالنسبة للإدارات التعليمية التى بها أكثر من مدرسة رسمية لغات، يتقدم ولى الأمر بطلب موضحا به رغباته الموزعة على المدارس الرسمية للغات بذات الإدارة التعليمية، ويتم التسليم مع طلب التحويل بالمدرسة التي يرغب بها ولى الأمر كرغبة أولى، وبشأن التأشيرات الخاصة بالتحويل إلى المدارس الرسمية للغات، يتم الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة للتحويل، وتقع المسئولية القانونية على لجان التحويل المشكلة بالمدرسة والادارة التعليمية.

وأكدت أنه يتم الإعلان عن نتائج قبول التحويل بلوحة الإعلانات بمكان بارز بالمدرسة خلال 15 يوم من تاريخ اعتماد التحويلات من الجهة المختصة بالاعتماد (الإدارة التعليمية) التابع لها المدرسة.