أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
خالد عبد الغفار: جميع المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة مجانًا بالكامل
طارق شوقى: هناك دول طلبت الاطلاع على تطورات التجربة المصرية فى نظام التعليم
السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى
التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة غدا استعدادا للامتحانات
الصحة توضح شروط التبرع بالدم.. اعرف التفاصيل
التعليم تعلن تطبيق منهجية الجدارات على المدارس الفنية والقبول وفق ضوابط محددة
الأوقاف تعلن فتح باب الانتقال للعمال المعينين على درجة وظيفية ثابتة بالقاهرة
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