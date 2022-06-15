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أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:03 ص
أخبار × 24 ساعة.. السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى السكة الحديد - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 
خالد عبد الغفار: جميع المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة مجانًا بالكامل
 
طارق شوقى: هناك دول طلبت الاطلاع على تطورات التجربة المصرية فى نظام التعليم
 
السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى
 
التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة غدا استعدادا للامتحانات
 
الصحة توضح شروط التبرع بالدم.. اعرف التفاصيل
 
التعليم تعلن تطبيق منهجية الجدارات على المدارس الفنية والقبول وفق ضوابط محددة
 

 


اخبار 24 ساعه

طارق شوقى

خالد عبدالغفار

السكه الحديد

قطارات الوجه القبلى

الثانويه العامه

المدارس الفنيه



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