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السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:05 م
السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات بالوجه القبلى قطار -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد قيام بعض القطارات بالوجه القبلى ابتداءاً من يوم السبت الموافق 25 / 6 / 2022 طبقاً للجداول المرفقة، وذلك للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير وبناءاً على رغباتهم ، وبيانها كالآتى:

 

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 ( ثالثة مكيف ) أسوان / القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلاً من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 ( تهوية ديناميكية) أسوان / القاهرة، حيث يقوم من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 ( تحيا مصر ) نجع حمادى / سوهاج، حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50 .

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 ( تحيا مصر ) سوهاج / أسيوط، حيث يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30.

- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 713 ( تحيا مصر ) أسيوط / المنيا، حيث يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25.


السكة الحديد

مواعيد القطارات

قطارات السكة الحديد

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