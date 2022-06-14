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خالد عبد الغفار: جميع المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة مجانًا بالكامل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:14 م
خالد عبد الغفار: جميع المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة مجانًا بالكامل خالد عبد الغفار
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة جرى تخصيص بها أقسام لصحة المرأة للكشف والعلاج، موضحا أن كافة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة مجانا بالكامل.

وأضاف وزير التعليم العالى، خلال برنامج صالة التحرير، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أنه سيجرى الإعلان خلال أسابيع عن الأماكن المخصصة لاستقبال المرضى في المبادرات الرئاسية الجديدة للكشف عن سرطان الرئة والبروستاتا.
 
وتابع وزير التعليم العالى، أن كل جنيه يصرف في مجال الصحة يوفر 24 جنيها تقريبا على الدولة، موضحا أن الوقاية والاكتشاف المبكر أحد أدوار وزارة الصحة، وهناك أكثر من 700 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

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