اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تعلن فتح باب الانتقال للعمال المعينين على درجة وظيفية ثابتة بالقاهرة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 10:16 م
الأوقاف تعلن فتح باب الانتقال للعمال المعينين على درجة وظيفية ثابتة بالقاهرة وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب: على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب الانتقال للعمال المعينين على درجة وظيفية ثابته الراغبين في الانتقال للعمل بمديرية أوقاف القاهرة .

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه على الراغبين في الانتقال التقدم عبر رابط إلكتروني للوظائف بالوزارة في موعد أقصاه أسبوع.

 

ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة اعتماد تجديد إعارة 37 إمامًا وخطيبًا من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة،  فيما تم إضافة 69 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور علمًا بأن ما تم نشره قبل ذلك 1082 مقرأة  للجمهور، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور  1151 مقرأة للجمهور، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر،  بدءًا من الجمعة المقبلة.

 

 


الاوقاف

اخبار الاوقاف

مقارئ قرآنية

اخبار مصر

الاوقاف اون لاين



الموضوعات المتعلقة

سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية 24 يونيو.. وزارة التضامن تعلن مغادرة 225 حاجا من محافظة الجيزة.. والتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خدمات الوعظ والإرشاد لحجاج بيت الله الحرام

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:00 ص

وزير الأوقاف ومحافظ الوادى الجديد يتفقدان البرنامج الصيفى للطفل بالخارجة

الأحد، 12 يونيو 2022 01:54 م

تقييم أكثر من 3 آلاف متقدم لوظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.. صور

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:43 ص

أحد علماء وزارة الأوقاف عن الحج افتراضيا: كلام فارغ وخيالى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 10:06 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة