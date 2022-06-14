الأوقاف تعلن فتح باب الانتقال للعمال المعينين على درجة وظيفية ثابتة بالقاهرة

كتب: على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب الانتقال للعمال المعينين على درجة وظيفية ثابته الراغبين في الانتقال للعمل بمديرية أوقاف القاهرة .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه على الراغبين في الانتقال التقدم عبر رابط إلكتروني للوظائف بالوزارة في موعد أقصاه أسبوع.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الوزارة اعتماد تجديد إعارة 37 إمامًا وخطيبًا من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان الشقيقة، فيما تم إضافة 69 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور علمًا بأن ما تم نشره قبل ذلك 1082 مقرأة للجمهور، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور 1151 مقرأة للجمهور، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر، بدءًا من الجمعة المقبلة.