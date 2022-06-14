التعليم تعلن تطبيق منهجية الجدارات على المدارس الفنية والقبول وفق ضوابط محددة

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه فى إطار حرصها على تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج وفق منهجية الجدارات المهنية وهـو نـظـام السنات الثلاث) بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية التي تؤهلهم للمنافسة على وظائف في سوق العمل المحلي والإقليمي والدول، ودفع عجلة الاقتصاد، وكذلك فتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالى، يتم تطبيق التالى:

- جميع مدارس التعليم الفني اعتباراً من العام الدراسي 2022،2023، ستكون على نظام السنوات الثلاث وستطبق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المهنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية التي تم اختبارها بالتعاون بين المديريات وقطاع التعليم الفني

- الإعلان في جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس (حكومي - خاص) بأن هذه المدارس ستطبق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية ستكون على نظام السنوات الثلاث اعتبارا من العام الدراسي المقبل.

- الطالب الذي سيتقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني (عام - خاص سيحصل في نهاية الصف الثالث على شهادة إتمام دبلوم المدارس الثانوية نظـام السنوات الثلاث، ويحق لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث طبقا للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المنية وفقا للجدارات المهنية استكمال الدراسية لعامين آخرين بعد الدبلوم وفق المسارات والضوابط المنظمة فى هذا الشان بمدارس حكومية أو خاصة بعد استيفاء الشروط اللازمة.

- يراعي عند وضع التنسيق الخاص بالمدارس الفنية أن تكون حسب الإمكانيات المتوفرة في المدارس من حيث عدد الفصول، وتوافر أماكن التدريبات العملية المجهزة.

- في حالة وجود طلاب يرغبون في القدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني وعدم قدرة المدارس الفنية على استيعاب هؤلاء الطلاب أو مجموعهم أقل من المجموع الذي تم تحديده بتنسيق القبول بمدارس التعليم الفي، فيهم قولهم على النظام الخدمات بمدارس التعليم الفقي فترة مسائية (كطلاب منتظمين) بناء على التنسيق الذي يتم تحديده لكل نوعية.