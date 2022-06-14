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الصحة توضح شروط التبرع بالدم.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:51 م
الصحة توضح شروط التبرع بالدم.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم عن شروط التبرع بالدم والواجب توافرها في المتبرع حتي يقوم بالتبرع ضمن الحملات القومية التي تطلقها الوزارة من فترة لأخرى.
وتمثلت شروط التبرع بالدم في:- 
 
- يملأ المتبرع استمارة تفيد إذا كان بإمكانه التبرع أم لا.
 
- أن يتراوح سن المتبرع بين 18 إلى 60 عامًا.
 
- أن يخلو المتبرع من أي مرض مزمن.
 
- ألا يتناول المتبرع أي أدوية تمنع تبرعه بالدم للغير.
 
- ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم.
 
- أن تكون نسبة الهيموجلوبين من 12 لـ18 جم بالنسبة للإناث، ومن 13 لـ18 جم بالنسبة للذكور.
 
- أن يكون النبض بين 60 - 100 في الدقيقة.
 
- أن يكون معدل ضغط الدم من90/60 لـ 180/100 ملم زئبق.
 
تحليل

 


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