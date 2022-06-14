اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة غدا استعدادا للامتحانات

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:30 م
التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة غدا استعدادا للامتحانات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم توفير مراجعات  لطلاب الصف الثالث الثانوي عبر البث المباشر  من يوم الأربعاء 15 يونيو حتى السبت 18 يونيو فى الجيولوجيا والكيمياء.
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.
 
FB_IMG_1655215891385
 

 


التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحان المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

ورقة المفاهيم للثانوية العامة

مسودة الامتحانات

ارقام جلوس الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية

الاجابات النموذجيه

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

الحصول على ارقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022

الحل فى البابل شيت

اعتذارات المعلمين

شروط قبول اعتذارات المعلمين

امتحانات 2022



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة