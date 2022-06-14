‫"الزراعة" تعلن ملخص بأنشطة معهد أمراض النباتات خلال مايو الماضى

كتبت: أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخصا بأهم أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية خلال شهر مايو الماضي.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، إنه فيما يخص متابعة الحالة المرضية للمحاصيل على مستوى الجمهورية، تم من خلال باحثى المعهد المرور على محافظات المنيا – أسيوط – بنى سويف –الإسماعيلية – الغربية –الدقهلية للوقوف علي الحالة المرضية لمحاصيل الخضر وكتابة التوصيات المناسبة، فضلا عن المرور علي زراعات المانجو والعنب والموالح والكمثري بمحافظات القليوبية والإسماعيلية والغربية والدقهلية، وإعطاء التوصيات اللازمة للمزارعين، كذلك تم المرور علي زراعات النخيل بتوشكى تمت التوصية بالعلاجات المناسبة، كذلك تم ايضا المرور علي محصول قصب السكر بمحافظتي قنا والاقصر.

وبالنسبة لنشاط المعهد في الارشاد والتدريب، اشار خليل إلى أنه تم تنفيذ 3 ندوات عن العفن الهبابي في أشجار المانجو بمراكز محافظة أسوان وندوة بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية وندوتان بمراكز قنا وندوة بمحافظة السويس وعدد 4 ندوات بمراكزمحافظة المنوفية، فضلا عن تنفيد10 ندوات ارشادية عن أمراض الذرة الرفيعة بمحافظات الفيوم –اسيوط - سوهاج– قنا.

واوضح خليل الى ان النشاط البحثي للمعهد، خلال مايو، انه تم نشر 6 أبحاث في مجلات علمية دولية، وبالنسبة للنشاط الإنتاجي، تم فحص 262 عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص (73) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، كذلك الإشتراك فى أعمال (13) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص (67) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك تعريف أثاث نيماتودا، اضافة الى فحص(24) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.